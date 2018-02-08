Экс-гендиректора УКВЗ и его зама отправили в колонию за хищение полумиллиарда рублей
Бывшим
Бывшим
Абрамов признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), а Болотников — в пособничестве в этом злоупотреблении (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 201 УК РФ), и в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Первый, с учетом пятилетнего срока по предыдущему приговору, получил окончательно 8 лет в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года, второй — 5 лет общего режима, лишение права занимать определенные должности в течение трех лет и штраф 500 тыс. рублей.
«Подсудимые виновными себя в предъявленном обвинении не признали. С Абрамова и Болотникова солидарно в пользу предприятия взыскана сумма причиненного ущерба в размере 517 млн рублей. Болотникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию», — рассказала консультант суда Ольга Лаворко.
Напомним, разбирательство началось в декабре 2015 года. Согласно обвинительному заключению, в 2009 году Абрамов и Болотников, используя свои служебные полномочия, создали подконтрольную фирму, с которой от имени УКВЗ был заключен договор на поставку трамваев по сниженной цене. В результате только за 2013 год заводу был причинен ущерб в размере около 180 млн. Общие потери оцениваются в сумму 658,2 млн рублей. Кроме того, Болотников легализовал около 200 млн рублей, полученных незаконным путем.
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