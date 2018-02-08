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10:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске — массовое ДТП на Свердловском проспекте

Три автомобиля столкнулись на одной из крупных челябинских магистралей.

Авария произошла сегодня утром, 8 февраля, на Свердловском проспекте, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Около 08:00 возле дома № 12, неподалеку от перекрестка с улицей Островского, в ДТП попади три машины — две легковых и микроавтобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 40. Одна из «легковушек» оказалась сильно повреждена. О пострадавших пока не сообщается.

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