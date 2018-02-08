В Челябинске — массовое ДТП на Свердловском проспекте

Около 08:00 возле дома № 12, неподалеку от перекрестка с улицей Островского, в ДТП попади три машины — две легковых и микроавтобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 40. Одна из «легковушек» оказалась сильно повреждена. О пострадавших пока не сообщается.