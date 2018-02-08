ЧП в пермской школе № 19: кто-то распылил неизвестное вещество, 4 ребенка попали в больницу
Всем пострадавшим 11−12 лет.
Всем пострадавшим 11−12 лет.
Утром в четверг, 8 февраля в пермской школе № 19 произошло ЧП.
— По прибытию медиков на место, никакого запаха уже небыло, — рассказал «Комсомольской правде» руководитель пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин. — Все пострадавшие — дети в возрасте 11−12 лет. Четверо из них госпитализированы, состояние их здоровья — легкой тяжести, у всех — психомоторные нарушения.
Пострадавших школьников отвезли в краевую детскую больницу и в больницу № 21. Сейчас в медучреждения направляются родители пострадавших детей. Остальных пострадавших медики осматривают на месте. Около школы находится пять машин «скорой помощи».
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— Учебный процесс в школе не остановлен, дети продолжают учиться, — рассказали в городском департаменте образования. По предварительным данным инцидент произошел
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