В Армавире загорелись автомобиль и кровля частного дома

Краснодар. 8 фев. — Новая Кубань. В ночь на 8 февраля в Армавире во дворе частного дома загорелся автомобиль. Постепенно огонь перешел на навес, под которым стояла машина, а после на кровлю частного дома.



На место ЧП выехала спасательная группа в составе 8 человек. Спустя несколько минут пожарные локализовали огонь, еще через некоторое время полностью ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.