Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Надежда Грановская сыграла свою первую главную роль в кино
Медитация не поможет стать лучше
Как рожают и как воспитывают детей в Мексике
Скандальный миллионер Стерлигов необычно ищет секретаршу
Земфира порадовала поклонников новым фото
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Молодая жена Эрнста показала нежный снимок с мужем - СМИ
Пресс-конференция Цымбалюк-Романовской закончилась
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
10:56 (мск), источник: Новая Кубань

В Армавире загорелись автомобиль и кровля частного дома

Инцидент произошел на улице Красноармейской.

Краснодар. 8 фев. — Новая Кубань. В ночь на 8 февраля в Армавире во дворе частного дома загорелся автомобиль. Постепенно огонь перешел на навес, под которым стояла машина, а после на кровлю частного дома.

На место ЧП выехала спасательная группа в составе 8 человек. Спустя несколько минут пожарные локализовали огонь, еще через некоторое время полностью ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Владимир Путин встретится с главой ФИФА в Сочи
Песков прокомментировал антикоррупционную кампанию в Дагестане
В Сибири мигранты устроили бунт в центре временного содержания
Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора РФ
На Ямале вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
Врач объяснила, зачем норвежцам на ОИ 6000 препаратов от астмы
Киев начнет закупки у «Газпрома», не погасив прежний долг
СМИ: коалиция США уничтожила более 100 сирийских военных
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Олимпиада для российской сборной началась с керлинга. И в первом же матче наш микст-дуэт проиграл американцам
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь