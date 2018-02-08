Песков: антикоррупционная кампания в Дагестане не связана с политикой

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Антикоррупционная кампания в Дагестане не связана с политикой, она объясняется необходимостью соблюдать закон, причем она не ограничивается одним регионом, заявил журналистам
«География последовательной антикоррупционной кампании не ограничивается одним регионом, а именно Дагестаном в данном конкретном случае, она проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны.
По его словам, «выполнение
«Поэтому здесь нужно все оставить следственным органам, а в конечном итоге — судебным органам, которые могут и правомочны принять решение о противозаконности тех или иных действий», — сказал Песков.
5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики после задержания врио
Ранее были задержаны и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики. В среду Национальное собрание Дагестана одобрило кандидатуру нового премьера, им стал
Изменения происходят на фоне работы в республике с конца января спецкомиссии для проверки состояния законности в Дагестане. Также сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти.
В СМИ периодически появляется информация об обысках в зданиях властных структур и даже в УФССП по региону, однако, как подчеркивают источники ТАСС в правоохранительных органах, это не обыски, а оперативные мероприятия (в том числе с выемкой документов) в рамках дел задержанных чиновников.
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