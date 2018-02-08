Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его
Атмосфера Земли кишит вирусами и бактериями
Как рожают и как воспитывают детей в Мексике
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Наталья Водянова примерила космический образ
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым Украине - СМИ
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Молодая жена Эрнста показала нежный снимок с мужем - СМИ
Пресс-конференция Цымбалюк-Романовской закончилась
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
10:49 (мск), источник: ТАСС

Песков: антикоррупционная кампания в Дагестане не связана с политикой

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что география последовательной антикоррупционной кампании не ограничивается одним регионом.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Антикоррупционная кампания в Дагестане не связана с политикой, она объясняется необходимостью соблюдать закон, причем она не ограничивается одним регионом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«География последовательной антикоррупционной кампании не ограничивается одним регионом, а именно Дагестаном в данном конкретном случае, она проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

По его словам, «выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано с политикой». «В данном случае, конечно же, все руководствуются соображениями законности и неотвратимостью наказания за совершенные преступления, будь то сфера экономики или иная сфера», — отметил он.

Читайте также
СКР опубликовал видео обысков в доме арестованного дагестанского чиновника

«Поэтому здесь нужно все оставить следственным органам, а в конечном итоге — судебным органам, которые могут и правомочны принять решение о противозаконности тех или иных действий», — сказал Песков.

5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования региона Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.

Ранее были задержаны и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики. В среду Национальное собрание Дагестана одобрило кандидатуру нового премьера, им стал экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Изменения происходят на фоне работы в республике с конца января спецкомиссии для проверки состояния законности в Дагестане. Также сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти.

В СМИ периодически появляется информация об обысках в зданиях властных структур и даже в УФССП по региону, однако, как подчеркивают источники ТАСС в правоохранительных органах, это не обыски, а оперативные мероприятия (в том числе с выемкой документов) в рамках дел задержанных чиновников.

9 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Москву послан сигнал с рекомендациями: сюда лучше не ездить
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
В Сибири мигранты устроили бунт в центре временного содержания
Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора РФ
На Ямале вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
Врач объяснила, зачем норвежцам на ОИ 6000 препаратов от астмы
Киев начнет закупки у «Газпрома», не погасив прежний долг
СМИ: коалиция США уничтожила более 100 сирийских военных
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Олимпиада для российской сборной началась с керлинга. И в первом же матче наш микст-дуэт проиграл американцам
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь