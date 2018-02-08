Песков: антикоррупционная кампания в Дагестане не связана с политикой

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НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Антикоррупционная кампания в Дагестане не связана с политикой, она объясняется необходимостью соблюдать закон, причем она не ограничивается одним регионом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«География последовательной антикоррупционной кампании не ограничивается одним регионом, а именно Дагестаном в данном конкретном случае, она проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

По его словам, «выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано с политикой». «В данном случае, конечно же, все руководствуются соображениями законности и неотвратимостью наказания за совершенные преступления, будь то сфера экономики или иная сфера», — отметил он.

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«Поэтому здесь нужно все оставить следственным органам, а в конечном итоге — судебным органам, которые могут и правомочны принять решение о противозаконности тех или иных действий», — сказал Песков.

5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования региона Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.

Ранее были задержаны и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики. В среду Национальное собрание Дагестана одобрило кандидатуру нового премьера, им стал экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Изменения происходят на фоне работы в республике с конца января спецкомиссии для проверки состояния законности в Дагестане. Также сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти.