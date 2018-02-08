В 2017 году в Пермском крае за коррупционные преступления осудили более 300 человек

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, фигуранты этих дел осуждались за получение или дачу взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, мошенничество, присвоение и растрату, незаконную рубку лесных насаждений с использованием своего служебного положения.

Из них 172 являлись должностными лицами: сотрудниками ФСИН, полиции, МЧС, судебными приставами, бухгалтерами, начальниками почтовых отделений, преподавателями, адвокатами, главами поселений и администрации поселения, руководителями муниципальных учреждений, а также лицами, выполняющими управленческие функции в организациях.



Судами края виновным назначены различные виды наказаний. Так, 62 лицам назначено реальное лишение свободы на сроки от 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных учреждениях, 42 лицам наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательными сроками от 6 месяцев до 5 лет. Наказание в виде штрафа назначено 194 лицам, применялось судами, как в виде основного, так и дополнительного наказания к лишению свободы. Суммы назначенных штрафов составили от 5 тыс. руб.до 24 млн руб.