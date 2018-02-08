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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В 2017 году в Пермском крае за коррупционные преступления осудили более 300 человек

В 2017 году судами первой инстанции в Пермском крае рассмотрено 264 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 311 лиц, в отношении 269 лиц приговоры вступили в законную силу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, фигуранты этих дел осуждались за получение или дачу взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, мошенничество, присвоение и растрату, незаконную рубку лесных насаждений с использованием своего служебного положения.

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Из них 172 являлись должностными лицами: сотрудниками ФСИН, полиции, МЧС, судебными приставами, бухгалтерами, начальниками почтовых отделений, преподавателями, адвокатами, главами поселений и администрации поселения, руководителями муниципальных учреждений, а также лицами, выполняющими управленческие функции в организациях.

Судами края виновным назначены различные виды наказаний. Так, 62 лицам назначено реальное лишение свободы на сроки от 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных учреждениях, 42 лицам наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательными сроками от 6 месяцев до 5 лет. Наказание в виде штрафа назначено 194 лицам, применялось судами, как в виде основного, так и дополнительного наказания к лишению свободы. Суммы назначенных штрафов составили от 5 тыс. руб.до 24 млн руб.

Суд также назначил 28 осужденным, совершившим преступления с использованием служебного положения, дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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