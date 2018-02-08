У прокуратуры нашлась масса претензий к АГЗС в Седельниково, где заправили взорвавшийся баллон

Надзорное ведомство нашло немало нарушений требований законодательства при заправке и реализации газа в баллонах. Например, станция не была включена в государственный реестр опасных производственных объектов. С нарушениями заправляли и сами баллоны.
«Отмечены нарушения, связанные с несоблюдением правил при осуществлении заправки газовых баллонов, их наполнения в неотапливаемом помещении при отрицательных температурах, в котором отсутствует сигнализация для определения концентрации газа в воздухе», — рассказали в прокуратуре.
При этом потребителям не объясняли правила техники безопасности эксплуатации баллонов в быту. Само газоналивное оборудование на станции было изношенным, а журналы учета не велись.
Прокуратура направила материалы проверки в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для принятия решения.
Отметим, после страшной трагедии предприниматель по собственному желанию перестал оказывать услуги по заправке баллонов. Он вступился за своего подчиненного оператора, заправлявшего баллон. С 39-летнего Евгения С. вчера сняли арест, сменив меру пресечения на более мягкую, однако его по-прежнему обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц.
Напомним, 22 января днем местный житель Василий З. заправил баллон, после чего занес его в дом. В тепле газ расширился и взорвался, спровоцировав пожар. В огне погибли пятеро приемных детей, сами супруги и еще двое ребят выжили.
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