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10:43 (мск), источник: СуперОмск

У прокуратуры нашлась масса претензий к АГЗС в Седельниково, где заправили взорвавшийся баллон

Прокуратура Седельниковского района Омской области проверила местную газозаправочную станцию, на которой был заправлен роковой баллон, тот самый, который 22 января сдетонировал и стал причиной пожара, унесшего жизни пятерых детей.

Источник: РИА "Новости"

Надзорное ведомство нашло немало нарушений требований законодательства при заправке и реализации газа в баллонах. Например, станция не была включена в государственный реестр опасных производственных объектов. С нарушениями заправляли и сами баллоны.

«Отмечены нарушения, связанные с несоблюдением правил при осуществлении заправки газовых баллонов, их наполнения в неотапливаемом помещении при отрицательных температурах, в котором отсутствует сигнализация для определения концентрации газа в воздухе», — рассказали в прокуратуре.

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При этом потребителям не объясняли правила техники безопасности эксплуатации баллонов в быту. Само газоналивное оборудование на станции было изношенным, а журналы учета не велись.

Прокуратура направила материалы проверки в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для принятия решения.

Отметим, после страшной трагедии предприниматель по собственному желанию перестал оказывать услуги по заправке баллонов. Он вступился за своего подчиненного оператора, заправлявшего баллон. С 39-летнего Евгения С. вчера сняли арест, сменив меру пресечения на более мягкую, однако его по-прежнему обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц.

Напомним, 22 января днем местный житель Василий З. заправил баллон, после чего занес его в дом. В тепле газ расширился и взорвался, спровоцировав пожар. В огне погибли пятеро приемных детей, сами супруги и еще двое ребят выжили.

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 У прокуратуры нашлась масса претензий к АГЗС в Седельниково, где заправили
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