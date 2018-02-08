Обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму Панову продлили арест на два месяца

«Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Панова на два месяца удовлетворено», — отметили в суде.

Сотрудник ГУР минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов был задержан в августе 2016 года неподалеку от границы с Украиной после перестрелки с российскими силовиками, во время которых погибли сотрудник ФСБ и десантник. Ему инкриминируется незаконное хранение или перевозка оружия, контрабанда боеприпасов и взрывных устройств и подготовка диверсии, совершенная организованной группой.