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10:54 (мск), источник: РИА Крым

Обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму Панову продлили арест на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма продлил срок ареста Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий на полуострове. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ВС РК.

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«Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Панова на два месяца удовлетворено», — отметили в суде.

Сотрудник ГУР минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов был задержан в августе 2016 года неподалеку от границы с Украиной после перестрелки с российскими силовиками, во время которых погибли сотрудник ФСБ и десантник. Ему инкриминируется незаконное хранение или перевозка оружия, контрабанда боеприпасов и взрывных устройств и подготовка диверсии, совершенная организованной группой.

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