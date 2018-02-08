Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
Всего 10 вопросов, которые помогут выявить у ребенка аутизм
Скандальный миллионер Стерлигов необычно ищет секретаршу
5 правил стиля, которые нарушила Меган Маркл
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Евгений Осин расплакался после получения результатов ДНК-теста
CAS снова заступился за российских спортсменов
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Молодая жена Эрнста показала нежный снимок с мужем - СМИ
Пресс-конференция Цымбалюк-Романовской закончилась
Земфира порадовала поклонников новым фото
Пугачева, Навка, Безрукова блистали на красной дорожке в Москве
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
10:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Обвинение не успело допросить всех свидетелей по делу об убийстве хабаровского пауэрлифтера

Заседание в Хабаровском краевом суде, на котором рассматривали дело об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, с учетом перерыва на обед длилось более пяти часов. Несмотря на это, сторона обвинения не успела допросить всех свидетелей. Как рассказали корреспонденту портала «Губерния» в канцелярии суда, следующее заседание состоится 13 февраля в 10:30.

Источник: Reuters

Напомним, что сегодня, 8 февраля, краевой суд начал рассматривать резонансное дело по существу. Обвиняемый Анар Аллахверанов, по словам его адвоката, признает, что нанес Драчеву смертельные травмы, однако отрицает, что сделал это умышленно.

По версии следствия, 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска Аллахверанов убил Андрея Драчева во время потасовки. Фигурант скрывался от правоохранителей почти месяц. 19 сентября он сам сдался следователям и в тот же вечер оказался в СИЗО.

Изначально Аллахверанова подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Позже статью заменили на более тяжкую — убийство из хулиганских побуждений. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Комсомольчанин выпал из окна квартиры на девятом этаже
Песков прокомментировал антикоррупционную кампанию в Дагестане
В Сибири мигранты устроили бунт в центре временного содержания
Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора РФ
На Ямале вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
Врач объяснила, зачем норвежцам на ОИ 6000 препаратов от астмы
Киев начнет закупки у «Газпрома», не погасив прежний долг
СМИ: коалиция США уничтожила более 100 сирийских военных
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Олимпиада для российской сборной началась с керлинга. И в первом же матче наш микст-дуэт проиграл американцам
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь