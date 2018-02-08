Обвинение не успело допросить всех свидетелей по делу об убийстве хабаровского пауэрлифтера
Заседание в Хабаровском краевом суде, на котором рассматривали дело об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, с учетом перерыва на обед длилось более пяти часов. Несмотря на это, сторона обвинения не успела допросить всех свидетелей. Как рассказали корреспонденту портала «Губерния» в канцелярии суда, следующее заседание состоится 13 февраля в 10:30.
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