Обвинение не успело допросить всех свидетелей по делу об убийстве хабаровского пауэрлифтера

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Напомним, что сегодня, 8 февраля, краевой суд начал рассматривать резонансное дело по существу. Обвиняемый Анар Аллахверанов, по словам его адвоката, признает, что нанес Драчеву смертельные травмы, однако отрицает, что сделал это умышленно.

По версии следствия, 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска Аллахверанов убил Андрея Драчева во время потасовки. Фигурант скрывался от правоохранителей почти месяц. 19 сентября он сам сдался следователям и в тот же вечер оказался в СИЗО.