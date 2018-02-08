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11:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирца осудят за 3 килограмма «синтетики»

Сам мужчина во время расследования уголовного дела пояснил, что наркотики намеревался сдать добровольно, рассказали в прокуратуре.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирца осудят за 3 килограмма «синтетики», об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, 24-летний мужчина работал «курьером-закладчиком», сбывая наркотики бесконтактным способом.

«Курьер делал закладки с наркотическим средством, передвигаясь на автомобиле под управлением другого не осведомленного о незаконной деятельности по сбыту наркотических средств человека», — отметили в прокуратуре.

Часть наркотиков злоумышленник хранил в арендованном гараже. Суммарно оперативники изъяли около 3 килограммов «синтетики».

«В инкриминируемом деянии обвиняемый вину не признал, пояснив, что наркотические средства, спрятанные в тайники, хотел употребить сам, а изъятые из гаража сотрудниками полиции наркотические средства намеревался добровольно выдать», — рассказали в прокуратуре.

Теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд г. Новосибирска.

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