Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирца осудят за 3 килограмма «синтетики», об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, 24-летний мужчина работал «курьером-закладчиком», сбывая наркотики бесконтактным способом.

«Курьер делал закладки с наркотическим средством, передвигаясь на автомобиле под управлением другого не осведомленного о незаконной деятельности по сбыту наркотических средств человека», — отметили в прокуратуре.

Часть наркотиков злоумышленник хранил в арендованном гараже. Суммарно оперативники изъяли около 3 килограммов «синтетики».

«В инкриминируемом деянии обвиняемый вину не признал, пояснив, что наркотические средства, спрятанные в тайники, хотел употребить сам, а изъятые из гаража сотрудниками полиции наркотические средства намеревался добровольно выдать», — рассказали в прокуратуре.

Теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение.