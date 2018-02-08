Очевидцы: в Воронеже подростки избили водителя маршрутки на глазах у пассажиров

— На повороте, по пешеходу переходили два подростка лет 17−18. Они хорошо видели маневр водителя. Один из них кинулся под колёса. Водитель успел затормозить, — следует из поста.

Далее, по словам автора, подростки вбежали в салон автобуса и накинулись на водителя. Затем рассыпали мелочь, украли деньги и скрылись. Причем автор пишет, что поведение подростков было явно неадекватным, предположительно, они находились под воздействием каких-то запрещенных препаратов.