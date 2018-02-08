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11:11 (мск), источник: 36on.ru

Очевидцы: в Воронеже подростки избили водителя маршрутки на глазах у пассажиров

В группе «Типичный Воронеж» ВКонтакте пользователь, пожелавший остаться анонимным, разместил накануне пост о происшествии в маршрутке № 58в — по словам автора поста агрессивные подростки набросились на водителя и стали избивать его.

—  На повороте, по пешеходу переходили два подростка лет 17−18. Они хорошо видели маневр водителя. Один из них кинулся под колёса. Водитель успел затормозить, — следует из поста.

Далее, по словам автора, подростки вбежали в салон автобуса и накинулись на водителя. Затем рассыпали мелочь, украли деньги и скрылись. Причем автор пишет, что поведение подростков было явно неадекватным, предположительно, они находились под воздействием каких-то запрещенных препаратов.

В комментариях к посту пользователи высказали больше всего возмущения даже не поступком подростков, а безразличием пассажиров — почему никто из них не вмешался в ситуацию и не заступился за водителя.

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Очевидцы: в Воронеже подростки избили водителя маршрутки на глазах у пассажиров
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