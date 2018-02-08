В Самаре поймали иностранца, который больше пяти лет бегал от полицейских
Мужчину задержали на улице Куйбышева сотрудники Росгвардии.
Мужчину задержали на улице Куйбышева сотрудники Росгвардии.
В Самаре поймали мужчину, который больше пяти лет скрывался от правоохранителей одного из соседних государств. Он с приятелем шел по улице Куйбышева в Самарском районе областной столицы. Увидев машину сотрудников Росгвардии, которая проезжала мимо, два пешехода вдруг решили от нее убежать.
Правоохранители заметили, что мужчины ведут себя странно и решили пешеходов задержать. Они поймали беглецов и установили их личности. Оказалось, что 57-летний мужчина — гражданин одной из соседних республик, он больше пяти лет находится в федеральном розыске. Иностранные правоохранители искали его как скрывающегося должника.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции. Скоро его отправят на родину, сообщили в
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