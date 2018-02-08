Основателя сети «Додо Пицца» допросили по делу о сбыте наркотиков через пиццерии

Об этом сам московский предприниматель рассказал на своей странице в социальной сети Facebook вечером 7 февраля.

По его словам, дело возбуждено по части 5 статьи 228.1 УК РФ по заявлению, поступившему в полицию в письменном и электронном виде от некой Прониной Е. В. В нем сообщалось, что предприниматель и его партнер-франчайзи занимаются поставками наркотиков из Латинской Америки, для чего постоянно ездит за границу. Ресторанный бизнес при этом является прикрытием.

В ОВД по району Южное Медведково, куда вызвали Овчинникова, предпринимателю сообщили, что лично с заявительницей в полиции не общались, поскольку «заявление пришло на Петровку, 38, по электронной почте, а узнавать информацию о человеке по фамилии и инициалам у МВД возможности нет».

По словам бизнесмена, ему было известно, что в конце прошлого года в одной из франчайзинговых пиццерий «Додо Пицца» нашли «закладку» запрещенных препаратов. Ее обнаружили сотрудники заведения, а владелец точки вызвал полицию.