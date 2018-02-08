Число пострадавших при распылении неизвестного вещества в пермской школе увеличилось до шести
Дети из соседних классов продолжают обращаться к врачу с жалобами на ухудшение самочувствия.
Дети из соседних классов продолжают обращаться к врачу с жалобами на ухудшение самочувствия.
Сегодня утром на станцию скорой помощи поступил вызов от фельдшера школы № 19. К медицинскому работнику начали обращаться дети из одного класса с жалобами на головокружение, боли в животе и тошноту, — рассказали «Комсомольской правде — Пермь» в краевом минздраве.
В школу было направлено 6 бригад скорой медицинской помощи. Осмотрен весь класс, госпитализировано 6 человек, остальные от госпитализации отказались.
— По прибытию медиков на место, никакого запаха уже не было, — рассказал «Комсомольской правде» руководитель пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин. — Все пострадавшие — дети в возрасте 11−12 лет, состояние их здоровья — легкой тяжести, у всех — психомоторные нарушения.
Сейчас с аналогичными жалобами обратились дети из соседнего (на этаже) класса, с ними работают сотрудники скорой помощи.
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