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19:31 (мск), источник: Publika.md

«Она меня спровоцировала»: учительница ударила школьницу в Сынжерейском районе

11-летняя школьница оказалась в больнице после того, как ее ударила учительница. Инцидент произошел в лицее села Сынжереий Ной Сынжерейского района.

По словам матери пострадавшей, учительница потянула ее дочку за волосы, а та попыталась убрать руку педагога.

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«Тогда учительнице, наверное, показалось, что дочь замахнулась на нее, и сильно ее толкнула и ударила. Девочка ударилась головой о парту», — сказала мать пострадавшей девочки Елена Григорьева.

Преподаватель объясняет свой поступок плохим поведением ученицы.

«Она меня спровоцировала. Не реагировала на мои замечания и намеренно меня разозлила», — сказала педагог Ирина Ватаманюк.

Из-за стресса у девочки случился приступ астмы.

«Когда я приехала, обнаружила своего ребенка в тяжелом состоянии. Мне, как матери, страшно вспоминать, в каком она была состоянии», — отметила мать пострадавшей девочки Елена Григорьева.

Девочка находится под присмотром врачей. Специалисты считают, что она находится в шоковом состоянии и в дальнейшем ей понадобится помощь психологов.

«Пациентка жаловалась на головную боль, головокружение, слабость, тошноту. У нее была рвота», — сказала врач Анна Курки.

Администрация лицея и районное управление образования начали расследование. Учительницу отстранили от должности.

«Мы проанализируем сложившуюся ситуацию и выскажем свое мнение», — сказала директор лицея села Сынжереий Ной Валентина Каплинская.

Делом занялась и местная полиция.

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