«Она меня спровоцировала»: учительница ударила школьницу в Сынжерейском районе

«Тогда учительнице, наверное, показалось, что дочь замахнулась на нее, и сильно ее толкнула и ударила. Девочка ударилась головой о парту», — сказала мать пострадавшей девочки Елена Григорьева.



Преподаватель объясняет свой поступок плохим поведением ученицы.



«Она меня спровоцировала. Не реагировала на мои замечания и намеренно меня разозлила», — сказала педагог Ирина Ватаманюк.



Из-за стресса у девочки случился приступ астмы.



«Когда я приехала, обнаружила своего ребенка в тяжелом состоянии. Мне, как матери, страшно вспоминать, в каком она была состоянии», — отметила мать пострадавшей девочки Елена Григорьева.



Девочка находится под присмотром врачей. Специалисты считают, что она находится в шоковом состоянии и в дальнейшем ей понадобится помощь психологов.



«Пациентка жаловалась на головную боль, головокружение, слабость, тошноту. У нее была рвота», — сказала врач Анна Курки.



Администрация лицея и районное управление образования начали расследование. Учительницу отстранили от должности.



«Мы проанализируем сложившуюся ситуацию и выскажем свое мнение», — сказала директор лицея села Сынжереий Ной Валентина Каплинская.



Делом занялась и местная полиция.