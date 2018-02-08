Кипяток залил несколько улиц и затруднил движение транспорта в Караганде

Источник: Nur.kz

Коммунальный коллапс произошел из-за прорыва теплотрассы в Караганды. На дороге и нескольких улицах из-за утечки горячей воды образовались огромные лужи и нулевая видимость для автомобилистов. Кроме того, около ста домов карагандинцев недополучают тепло, передает корреспондент NUR.KZ.

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Из-за дефекта на трубопроводе горячая вода из подземной тепломагистрали залила дорогу на пересечении улиц Муканова и Таттимбета. Видео произошедшего автомобилисты публикуют в социальных сетях. Между тем, в теплопередающей компании сообщили, что прорыв произошел в результате дефекта на подающем трубопроводе тепломагистрали.

«На тепломагистрали М10 диаметром 720 миллиметра подземного исполнения в микрорайоне Гульдер на пересечении улиц Таттимета и Муканова произошел дефект. В 15.08 текущего дня в оперативном режиме дефектный участок был отключен и выведен в ремонт. На ухудшенный режим переведены 64 многоэтажных жилых дома и 39 домов частного сектора микрорайонов: Гульдер 1, 2 и Кендала», — сообщили в пресс-службе компании ТОО «Теплотранзит Караганда».

В устранении дефекта задействованы 2 аварийно-восстановительные бригады. 13 человек и 6 единиц спецтехники.