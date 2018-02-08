Кипяток залил несколько улиц и затруднил движение транспорта в Караганде
Очередной коммунальный коллапс произошел сегодня
Очередной коммунальный коллапс произошел сегодня
Коммунальный коллапс произошел
«На тепломагистрали М10 диаметром 720 миллиметра подземного исполнения в микрорайоне Гульдер на пересечении улиц Таттимета и Муканова произошел дефект. В 15.08 текущего дня в оперативном режиме дефектный участок был отключен и выведен в ремонт. На ухудшенный режим переведены 64 многоэтажных жилых дома и 39 домов частного сектора микрорайонов: Гульдер 1, 2 и Кендала», — сообщили в
В устранении дефекта задействованы 2
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