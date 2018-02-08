Водитель автобуса заплатит штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Водитель автобуса заплатит штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Подробности сообщили в областной прокуратуре.
Водитель автобуса заплатит штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Подробности сообщили в областной прокуратуре.
Началось с того, что водитель автобуса нарушил ПДД — неправильно пересек дорожную разметку на проспекте Калинина в Калининграде. Это заметил сотрудник ГИБДД, который остановил транспорт и пригласил водителя в служебный автомобиль для составления протокола.
Нарушитель же хотел избежать ответственности и, как следует из материалов дела, «положил в карман передней пассажирской двери патрульного автомобиля 1 тысячу рублей, тем самым передав их лично инспектору». Но сотрудник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа.
Уже в суде водитель автобуса свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Ему придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа.
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