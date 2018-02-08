Водитель автобуса заплатит штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Источник: Аргументы и факты

Началось с того, что водитель автобуса нарушил ПДД — неправильно пересек дорожную разметку на проспекте Калинина в Калининграде. Это заметил сотрудник ГИБДД, который остановил транспорт и пригласил водителя в служебный автомобиль для составления протокола.

Нарушитель же хотел избежать ответственности и, как следует из материалов дела, «положил в карман передней пассажирской двери патрульного автомобиля 1 тысячу рублей, тем самым передав их лично инспектору». Но сотрудник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа.