От разбитых машин до ноу-хау жилищников: в Петербурге летают сосульки

Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», днем 8 февраля оказался разбит автомобиль, припаркованный в достаточно узком Поварском переулке. У машины разбито стекло и помята крыша.

Есть у «Водителя Петербурга» и иной пример. Во дворе дома 13 по Большой Зелениной улице автомобили владельцев, которых невозможно было найти, накрыли… минеральной ватой. Таким образом смекалка спасла припаркованные машины от падающих глыб льда.