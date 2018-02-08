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17:38 (мск), источник: Водитель Петербурга

От разбитых машин до ноу-хау жилищников: в Петербурге летают сосульки

Наступившая зима подарила горожанам очередное приключение с обледеневшими крышами. Кому-то везет, и автомобиль оказывается цел, кто-то лишается целостности машины.

Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», днем 8 февраля оказался разбит автомобиль, припаркованный в достаточно узком Поварском переулке. У машины разбито стекло и помята крыша.

Во время загрузки произошла ошибка.

Есть у «Водителя Петербурга» и иной пример. Во дворе дома 13 по Большой Зелениной улице автомобили владельцев, которых невозможно было найти, накрыли… минеральной ватой. Таким образом смекалка спасла припаркованные машины от падающих глыб льда.

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