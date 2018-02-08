Пассажирка автобуса присвоила чужую сумочку и сняла с карточки деньги

Источник: БЕЛТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка автобуса за 20 минут успела присвоить забытую в автобусе дамскую сумочку и снять с найденной в ней карточки Br250, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

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Сумочку в автобусе забыла 35-летняя жительница поселка Лесной Минского района. Днем 12 января, возвращаясь домой, она зашла на остановке «Боровая» в автобус. При себе у нее была дамская сумочка и пакет. Пакет остался в руках женщины, а сумочку она поставила на свободное место сразу за водительским отсеком. Через несколько минут женщина покинула салон на остановке «Зеленый Бор», зашла в магазин и только там заметила, что сумочки с собой нет.

В надежде вернуть пропажу женщина на машине с мужем поехала в Минск на станцию «Карбышева» — конечную маршрута. На станции она была около 15.00, но диспетчер пояснила, что водитель не приносил никаких оставленных вещей. Чтобы прояснить ситуацию, диспетчер по мобильному телефону связалась с водителем. Тот рассказал, что примерно в 14.45, когда он высаживал пассажиров на «Карбышева», к нему подошла какая-то женщина и сказала, что нашла в салоне чью-то сумочку. Водитель попросил отдать сумочку ему, чтобы отнести в диспетчерскую. Вначале женщина протянула найденную вещь, но затем передумала и, заявив, что отнесет сумочку сама, вышла из автобуса.

На мобильный телефон владелицы карточки пришло СМС-оповещение, что с ее карточки в 15.07 списано Br250. Некоторое время назад она получила новую карточку и еще возила в сумочке конверт с ПИН-кодом. Злоумышленница, найдя в сумочке карточку и этот конверт, решила воспользоваться подвернувшейся возможностью обогатиться.

Как впоследствии установили оперативники уголовного розыска Боровлянского отдела милиции Минского РУВД, деньги злоумышленница сняла из банкомата, расположенного неподалеку от диспетчерской станции «Карбышева». На изъятом видео с камеры банкомата водитель автобуса узнал пассажирку, нашедшую сумочку и обещавшую отнести ее диспетчеру.

По этому факту уголовным розыском Боровлянского отдела милиции Минского РУВД проводится проверка.