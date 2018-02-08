Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
Часть потолка обрушилась в барнаульской гимназии во время урока
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Сара Джессика Паркер помолодела с новой стрижкой
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
На ОИ-2018 был первый случай дискриминации россиян
Павла Волю высмеяли в Сети за «бабушкин» наряд
Дженнифер Энистон показала свой дом стоимостью $20 млн
Воображение поможет справиться с болью
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
17:00 (мск), источник: БЕЛТА

Пассажирка автобуса присвоила чужую сумочку и сняла с карточки деньги

Пакет остался в руках женщины, а сумочку она поставила на свободное место сразу за водительским отсеком. Через несколько минут женщина покинула салон на остановке «Зеленый Бор», зашла в магазин и только там заметила, что сумочки с собой нет.

Источник: БЕЛТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка автобуса за 20 минут успела присвоить забытую в автобусе дамскую сумочку и снять с найденной в ней карточки Br250, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Читайте также
Белорусы готовы к использованию биометрии для осуществления платежей — исследование

Сумочку в автобусе забыла 35-летняя жительница поселка Лесной Минского района. Днем 12 января, возвращаясь домой, она зашла на остановке «Боровая» в автобус. При себе у нее была дамская сумочка и пакет. Пакет остался в руках женщины, а сумочку она поставила на свободное место сразу за водительским отсеком. Через несколько минут женщина покинула салон на остановке «Зеленый Бор», зашла в магазин и только там заметила, что сумочки с собой нет.

В надежде вернуть пропажу женщина на машине с мужем поехала в Минск на станцию «Карбышева» — конечную маршрута. На станции она была около 15.00, но диспетчер пояснила, что водитель не приносил никаких оставленных вещей. Чтобы прояснить ситуацию, диспетчер по мобильному телефону связалась с водителем. Тот рассказал, что примерно в 14.45, когда он высаживал пассажиров на «Карбышева», к нему подошла какая-то женщина и сказала, что нашла в салоне чью-то сумочку. Водитель попросил отдать сумочку ему, чтобы отнести в диспетчерскую. Вначале женщина протянула найденную вещь, но затем передумала и, заявив, что отнесет сумочку сама, вышла из автобуса.

На мобильный телефон владелицы карточки пришло СМС-оповещение, что с ее карточки в 15.07 списано Br250. Некоторое время назад она получила новую карточку и еще возила в сумочке конверт с ПИН-кодом. Злоумышленница, найдя в сумочке карточку и этот конверт, решила воспользоваться подвернувшейся возможностью обогатиться.

Как впоследствии установили оперативники уголовного розыска Боровлянского отдела милиции Минского РУВД, деньги злоумышленница сняла из банкомата, расположенного неподалеку от диспетчерской станции «Карбышева». На изъятом видео с камеры банкомата водитель автобуса узнал пассажирку, нашедшую сумочку и обещавшую отнести ее диспетчеру.

По этому факту уголовным розыском Боровлянского отдела милиции Минского РУВД проводится проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Брэд Питт попал в ДТП
Крокеты из хека в кляре
Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев
Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео
«На нефтяной игле»: почему Норвегия процветает, а Россия — нет
Дайвер раскрыл секрет «жутких звуков» со дна Красного моря
Журналисты поймали Собчак на слове
CBS: госдолг вырос на $544 млрд за время президентства Трампа
В Киеве пронумеруют все столбы
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы Выделяем главные события первого соревновательного дня Олимпиады-2018
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь