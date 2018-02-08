Лестничный марш треснул между 7 и 8 этажами аварийной высотки на Вятской, 9 в Нижнем Новгороде

По словам собеседницы агентства, несколько дней назад была обнаружена новая трещина. Также она отметила, что на данный момент лестничные марши отходят от стен, жители опасаются что нарушения опорных конструкций дома пойдут поперек, а сложившаяся ситуация создает угрозу безопасного проживания в высотке.

Согласно информации, в ноябре 2017 года было проведено два цикла геотехнического мониторинга дома на Вятской, 9, ранее признанного аварийным.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области собирается раз в месяц, однако проблемы дома остаются не рассмотренными. При этом вопрос о финансировании проведения геотехнического мониторинга находится в подвешенном состоянии, равно как и сами работы, которые не осуществлялись с нового года.

Трещины в наружной стене дома появились 5 декабря 2014 года, жители сообщали, что треск был слышен внутри квартир.

Ранее сообщалось, что в феврале 2015 года следователи возбудили уголовное дело по факту несоблюдения застройщиком строительных норм при возведении дома № 9 по ул. Вятская в Нижнем Новгороде.

А осенью 2017 года возник вопрос финансирования мониторинга аварийного фундамента ТСЖ «Вятская, 9».

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