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17:57 (мск), источник: Tengrinews

Гибель 10-летней девочки расследует полиция в Темиртау

Жителей Карагандинской области напугала рассылка о гибели десятилетней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как прокомментировал руководитель отдела образования Темиртау Есентай Ашимов, инцидент произошел после уроков. В это время дома находились мать и двое других детей, девочка делала уроки в своей комнате.

«Девочка активистка, отличница. Благополучная семья. В школе конфликтов нет», — сказал он.

В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.

«По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК “Доведение до самоубийства”. Обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве.

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