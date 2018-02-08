Гибель 10-летней девочки расследует полиция в Темиртау
Жителей Карагандинской области напугала рассылка о гибели десятилетней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жителей Карагандинской области напугала рассылка о гибели десятилетней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как прокомментировал руководитель отдела образования Темиртау Есентай Ашимов, инцидент произошел после уроков. В это время дома находились мать и двое других детей, девочка делала уроки в своей комнате.
«Девочка активистка, отличница. Благополучная семья. В школе конфликтов нет», — сказал он.
В
«По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК “Доведение до самоубийства”. Обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.