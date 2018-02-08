Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону
Два человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в
Два человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, авария произошла около 15.00 на улице Оганова, где столкнулись автомобиль ГАЗ-21 и маршрутка.
По предварительным данным, 88-летний водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автобусу.
В результате аварии водитель ГАЗ и 19-летний пассажир маршрутки с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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