Улицу Маршала Казакова в Петербурге затопило кипятком из лопнувшей трубы

На место происшествия прибыли машины ДПС, скорой помощи и аварийная служба. В настоящее время уже ведется работа по устранению дефекта. Ремонт планируют закончить к утру пятницы, 9 февраля. До этого момента теплоснабжение в 15 домов Кировского района будет поступать по пониженным параметрам. В числе зданий, попавших в зону аварии — 9 жилых домов и 3 детских учреждения.