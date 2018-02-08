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18:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Улицу Маршала Казакова в Петербурге затопило кипятком из лопнувшей трубы

До утра тепло в 15 домов будет поступать по пониженным параметрам.

Улицу Маршала Казакова заволокло паром из-за прорыва трубы, передает 78.ru. Коммунальная авария произошла около 14.00 8 февраля.

Поврежденным оказался трубопровод диаметром 300 миллиметров. Вскоре после инцидента проезжую часть залило кипятком, и движение в сторону проспекта Маршала Жукова пришлось перекрыть.

На место происшествия прибыли машины ДПС, скорой помощи и аварийная служба. В настоящее время уже ведется работа по устранению дефекта. Ремонт планируют закончить к утру пятницы, 9 февраля. До этого момента теплоснабжение в 15 домов Кировского района будет поступать по пониженным параметрам. В числе зданий, попавших в зону аварии — 9 жилых домов и 3 детских учреждения.

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