Улицу Маршала Казакова в Петербурге затопило кипятком из лопнувшей трубы
До утра тепло в 15 домов будет поступать по пониженным параметрам.
До утра тепло в 15 домов будет поступать по пониженным параметрам.
Улицу Маршала Казакова заволокло паром
Поврежденным оказался трубопровод диаметром 300 миллиметров. Вскоре после инцидента проезжую часть залило кипятком, и движение в сторону проспекта Маршала Жукова пришлось перекрыть.
На место происшествия прибыли машины ДПС, скорой помощи и аварийная служба. В настоящее время уже ведется работа по устранению дефекта. Ремонт планируют закончить к утру пятницы, 9 февраля. До этого момента теплоснабжение в 15 домов Кировского района будет поступать по пониженным параметрам. В числе зданий, попавших в зону аварии — 9 жилых домов и 3 детских учреждения.
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