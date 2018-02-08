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18:15 (мск), источник: Фонтанка

Тонувший в Дудергофском канале мальчик упал в него сам

Незнакомый мужчина, по вине которого 10-летний Антон оказался в Дудергофском канале, пропал из рассказа недавно спасенного мальчика. В холодной воде он оказался без посторонней помощи.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге 8 февраля, Антон чувствует себя нормально, на его здоровье зимнее купание не отразилось. За дальнейшей медицинской помощью родители решили не обращаться. В разговоре с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних мальчик признался, что поскользнулся и свалился в воду по неосторожности. Выбраться самостоятельно он не смог.

Первыми тонувшего ребенка в Дудергофском канале 5 февраля заметили две женщины. Сил на то, чтобы вытащить его из воды, у них не хватило. Тогда 64-летняя жительница улицы Партизана Германа выбежала к дороге, чтобы попросить помощи у проезжающих мимо автомобилистов. Вторая осталась держать мальчика за руку. Из воды ребёнка достал Денис Лукашов. Он же посадил его в автомобиль, отвез домой и на руках занёс в квартиру — перемерзший мальчик в том момент идти не мог. В машине по пути к дому Антон рассказал, что в воду его толкнули.

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