Тонувший в Дудергофском канале мальчик упал в него сам

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге 8 февраля, Антон чувствует себя нормально, на его здоровье зимнее купание не отразилось. За дальнейшей медицинской помощью родители решили не обращаться. В разговоре с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних мальчик признался, что поскользнулся и свалился в воду по неосторожности. Выбраться самостоятельно он не смог.

Первыми тонувшего ребенка в Дудергофском канале 5 февраля заметили две женщины. Сил на то, чтобы вытащить его из воды, у них не хватило. Тогда 64-летняя жительница улицы Партизана Германа выбежала к дороге, чтобы попросить помощи у проезжающих мимо автомобилистов. Вторая осталась держать мальчика за руку. Из воды ребёнка достал Денис Лукашов. Он же посадил его в автомобиль, отвез домой и на руках занёс в квартиру — перемерзший мальчик в том момент идти не мог. В машине по пути к дому Антон рассказал, что в воду его толкнули.