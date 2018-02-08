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18:21 (мск), источник: Водитель Петербурга

Очевидец: На Суворовском раскрутило автобус

С гололедом в Петербурге 8 февраля не справляются не только рядовые автомобилисты, но и водители общественного транспорта.

Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, на Суворовском проспекте на скользкой дороге «раскрутило» рейсовый автобус № 54.

Во время загрузки произошла ошибка.

«А все почему? А потому что весь подъезд к остановке покрыт льдом или отполированным снегом. Сегодня своими глазами видел, как троллейбус не мог тронуться и буксовал», — пишет участник группы Станислав.

Кроме гололеда, по словам другого участник группы — Стаса, автобусу могли помешать припаркованные у остановки автомобили.

«Машины там стоят на остановке, из-за этого пришлось такой угол ему брать, чтобы выехать, и не осилил из-за гололёда. К ДПС вопросы, эвакуировать надо тачки», — пишет он.

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