Очевидец: На Суворовском раскрутило автобус
С гололедом в Петербурге 8 февраля не справляются не только рядовые автомобилисты, но и водители общественного транспорта.
С гололедом в Петербурге 8 февраля не справляются не только рядовые автомобилисты, но и водители общественного транспорта.
Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, на Суворовском проспекте на скользкой дороге «раскрутило» рейсовый автобус № 54.
«А все почему? А потому что весь подъезд к остановке покрыт льдом или отполированным снегом. Сегодня своими глазами видел, как троллейбус не мог тронуться и буксовал», — пишет участник группы Станислав.
Кроме гололеда, по словам другого участник группы — Стаса, автобусу могли помешать припаркованные у остановки автомобили.
«Машины там стоят на остановке,
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