Очевидец: На Суворовском раскрутило автобус

Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, на Суворовском проспекте на скользкой дороге «раскрутило» рейсовый автобус № 54.

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«А все почему? А потому что весь подъезд к остановке покрыт льдом или отполированным снегом. Сегодня своими глазами видел, как троллейбус не мог тронуться и буксовал», — пишет участник группы Станислав.

Кроме гололеда, по словам другого участник группы — Стаса, автобусу могли помешать припаркованные у остановки автомобили.