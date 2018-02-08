Детская преступность в Нижегородской области снизилась на 27% за последние три года
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По словам министра, три года назад было зарегистрировано 1,149 тыс. детских преступлений, в 2017 году — лишь 838 преступлений. Количество семей, которые находились в опасной ситуации, снизилось на 37% — с 2,6 тыс. до 1,6 тыс.
По данным регионального минсоцполитики, в 2017 году комиссии по делам несовершеннолетних провели более 1,6 тыс. заседаний, на которых рассмотрено более трех тысяч вопросов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, что почти в три раза больше, чем в 2016 году. Кроме того, сократилось количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных на заседаниях комиссий, заявлений и обращений, касающихся нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.
В настоящее время в регионе функционирует 115 «социальных патрулей» (1,059 тыс. человек), благодаря которым произошло снижение количества преступлений, совершенных подростками в вечернее и ночное время, на 14,6% (с 137 до 117), а также на 31,6% (с 155 до 106) количества преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения.
«За прошлый год мы рассмотрели 1,5 тыс. дел подростков, из них преступлений было только 50. Работа этих комиссий очень важна, потому что проблемы у подростков были всегда. Наша задача — вовремя увидеть эту проблему и принять правильное решение», — сказала заместитель главы администрации Дзержинска, председатель комиссии по делам несовершеннолетних Валентина Сахарова.
Как сообщили в министерстве социальной политики, среди задач на 2018 год — координация индивидуальной профилактической работы в отношении семей, состоящих на учете, совершенствование системы межведомственного взаимодействия по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитация детей, ставших жертвами насилия, профилактика суицидальных проявлений, активизация работы служб поддержки, а также экстренной психологической и
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