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17:55 (мск), источник: Интерфакс

Суд объяснил вынесение Белых обвинительного приговора

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы «в связи с повышенным вниманием общественности и средств массовой информации» опубликовал доводы, свидетельствующие, по его мнению, о виновности бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Источник: Агентство «Москва»

В сообщении пресс-службы суда подчеркивается, что в ходе рассмотрения дела Белых «суд первой инстанции рассмотрел все представленные обвинением и защитой доказательства и доводы». Кроме того, в сообщении поясняется, что ответственность за получение взятки наступает независимо от того, когда была получена взятка, и были ли действия по ее получению оговорены заранее.

Преступление считается оконченным с момента принятия хотя бы части взятки. Не имеет значения, получило ли должностное лицо возможность пользоваться или распоряжаться полученной взяткой по своему усмотрению.
Суд
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1 февраля Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера и приговорил его к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 48,2 млн рублей, а также запретил ему на три года занимать государственные и иные должности.

При этом суд оправдал бывшего губернатора по второму обвинению — в получения взятки в 200 тыс. евро весной 2012 года. Также суд не нашел в действиях экс-губернатора признаков вымогательства взятки.

Как отметили в суде, наказание было назначено с «учетом характера содеянного, но принимая во внимание личность подсудимого, ранее не судимого, характеризующегося положительно, а также состояние его здоровья».

Сам Белых отрицает вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.

Ранее в четверг приговор экс-губернаторы был обжалован.

Защита Белых назвала победой оправдание по одному из пунктов обвинения
Во время загрузки произошла ошибка.
2 февраля© Ньюстюб
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