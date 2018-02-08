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18:06 (мск), источник: РИА Крым

На ЮБК в тумане потерялись супруги-пенсионеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. В четверг в поселке Массандра под Ялтой спасатели искали заблудившихся в лесной местности супругов. Об этом сообщили в пресс-службе «Крым-СПАС».

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о пропавшей семейной паре поступило в службу спасения в четверг около 14 часов. К месту поисков немедленно была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда.

По прибытии спасатели с помощью спецсигналов определили район поиска, а также наладили и постоянно поддерживали телефонную связь с заблудившимися.

«Спустя полчаса спасатели обнаружили мужчину и женщину в лесной зоне. Как рассказали сами пострадавшие, 78-летний мужчина и 62-летняя женщина из Керчи, из-за резко опустившегося тумана они потеряли ориентиры на местности и самостоятельно не смогли найти дорогу», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели доставили семейную пару к ближайшей остановке общественного транспорта. В медицинской помощи никто не нуждался.

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