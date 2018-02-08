На ЮБК в тумане потерялись супруги-пенсионеры

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о пропавшей семейной паре поступило в службу спасения в четверг около 14 часов. К месту поисков немедленно была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда.

По прибытии спасатели с помощью спецсигналов определили район поиска, а также наладили и постоянно поддерживали телефонную связь с заблудившимися.

«Спустя полчаса спасатели обнаружили мужчину и женщину в лесной зоне. Как рассказали сами пострадавшие, 78-летний мужчина и 62-летняя женщина из Керчи, из-за резко опустившегося тумана они потеряли ориентиры на местности и самостоятельно не смогли найти дорогу», — рассказали в пресс-службе.