В Тольятти пропал 14-летний мальчик
Тольяттинские полицейские разыскивают 14-летнего Владислава Т., ушедшего 6 февраля из центра помощи детям «Единство» на ул. Шлюзовой, 8 и не вернувшегося. Об этом сообщает
Тольяттинские полицейские разыскивают 14-летнего Владислава Т., ушедшего 6 февраля из центра помощи детям «Единство» на ул. Шлюзовой, 8 и не вернувшегося. Об этом сообщает
Приметы подростка: на вид 13−14 лет, рост 165 см, среднее телосложение, овальное лицо, короткие
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