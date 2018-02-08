В Тольятти пропал 14-летний мальчик

Приметы подростка: на вид 13−14 лет, рост 165 см, среднее телосложение, овальное лицо, короткие темно-русые волосы, темно-зеленые глаза, был одет в серую шапку, зимнюю черную куртку, черные джинсы и бордовые кроссовки с белыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в ближайший отдел или по телефону дежурной части ОП № 23 УМВД России по Тольятти +7 (8482) 93−47−02 или 020 (102 с мобильного).