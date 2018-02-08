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18:39 (мск), источник: Volga News

В Тольятти пропал 14-летний мальчик

Тольяттинские полицейские разыскивают 14-летнего Владислава Т., ушедшего 6 февраля из центра помощи детям «Единство» на ул. Шлюзовой, 8 и не вернувшегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: 63.мвд.рф

Приметы подростка: на вид 13−14 лет, рост 165 см, среднее телосложение, овальное лицо, короткие темно-русые волосы, темно-зеленые глаза, был одет в серую шапку, зимнюю черную куртку, черные джинсы и бордовые кроссовки с белыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в ближайший отдел или по телефону дежурной части ОП № 23 УМВД России по Тольятти +7 (8482) 93−47−02 или 020 (102 с мобильного).

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