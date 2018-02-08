Женщина и ребенок пострадали при столкновении двух трамваев в Нижнем Новгороде 8 февраля
Два человека пострадали при столкновении двух трамваев в Нижнем Новгороде 8 февраля 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил представитель ГИБДД ГУ МВД РФ по региону. По его словам, ДТП произошло на ул. Пушкина в районе дома № 34.
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