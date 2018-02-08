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18:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Женщина и ребенок пострадали при столкновении двух трамваев в Нижнем Новгороде 8 февраля

Два человека пострадали при столкновении двух трамваев в Нижнем Новгороде 8 февраля 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил представитель ГИБДД ГУ МВД РФ по региону. По его словам, ДТП произошло на ул. Пушкина в районе дома № 34.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Водитель трамвая 1989 года рождения со стажем в год неправильно оценила необходимое для остановки расстояние и врезалась в другой стоящий из-за ремонта на пути трамвай. В результате пострадал ребенок 2009 года рождения и женщина 1959 года рождения.

Представитель ГИБДД отметил, что водители столкнувшихся трамваев имели полисы ОСАГО.

Напомним, что в Нижнем Новгороде часть электротранспорта выходила в рейсы без оформленных полисов обязательного страхования. «Нижегородэлектротранс» сообщил, что планирует заключить контракты по страхованию пассажирского электротранспорта до 1 марта 2008 года.

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