Женщина и ребенок пострадали при столкновении двух трамваев в Нижнем Новгороде 8 февраля

Водитель трамвая 1989 года рождения со стажем в год неправильно оценила необходимое для остановки расстояние и врезалась в другой стоящий из-за ремонта на пути трамвай. В результате пострадал ребенок 2009 года рождения и женщина 1959 года рождения.