Вынесен приговор россиянину, избившему сотрудника минского метро

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Суд Первомайского района белорусской столицы признал гражданина России виновным в избиении работника метрополитена, сообщила официальный представитель Минского областного суда Анастасия Шильвян.

Мужчине назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца.

«В пользу потерпевшего в счет возмещения имущественного ущерба взыскана сумма в размере 64,28 белорусских рублей, денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1000 белорусских рублей, а также госпошлина в доход государства в размере 76,71 белорусских рублей и процессуальные издержки в сумме 0,09 белорусских рублей», — отметила Шильвян.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.

Конфликт на станции метро «Уручье» произошел в ноябре 2017 года. Нетрезвый мужчина попытался пройти через турникеты к платформе, однако инспектор службы безопасности его не пропустил. Пассажир начал возмущаться, и, чтобы решить ситуацию, инспектор пригласил на место наряд патрульно-постовой службы милиции. После этого агрессивный мужчина ударил сотрудника метрополитена кулаком в лицо, а когда тот упал, еще и ногой по животу.