Вынесен приговор россиянину, избившему сотрудника минского метро
Агрессивный и нетрезвый пассажир разозлился
Агрессивный и нетрезвый пассажир разозлился
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Суд Первомайского района белорусской столицы признал гражданина России виновным в избиении работника метрополитена, сообщила официальный представитель Минского областного суда Анастасия Шильвян.
Мужчине назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца.
«В пользу потерпевшего в счет возмещения имущественного ущерба взыскана сумма в размере 64,28 белорусских рублей, денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1000 белорусских рублей, а также госпошлина в доход государства в размере 76,71 белорусских рублей и процессуальные издержки в сумме 0,09 белорусских рублей», — отметила Шильвян.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.
Конфликт на станции метро «Уручье» произошел в ноябре 2017 года. Нетрезвый мужчина попытался пройти через турникеты к платформе, однако инспектор службы безопасности его не пропустил. Пассажир начал возмущаться, и, чтобы решить ситуацию, инспектор пригласил на место наряд
Нападавшего, которым оказался 38-летний россиянин, задержали и заключили под стражу. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси.
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