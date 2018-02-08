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20:02 (мск), источник: Sputnik.by

Вынесен приговор россиянину, избившему сотрудника минского метро

Агрессивный и нетрезвый пассажир разозлился из-за того, что его не пустили на платформу, и несколько раз ударил инспектора службы безопасности метрополитена.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Суд Первомайского района белорусской столицы признал гражданина России виновным в избиении работника метрополитена, сообщила официальный представитель Минского областного суда Анастасия Шильвян.

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Мужчине назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца.

«В пользу потерпевшего в счет возмещения имущественного ущерба взыскана сумма в размере 64,28 белорусских рублей, денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1000 белорусских рублей, а также госпошлина в доход государства в размере 76,71 белорусских рублей и процессуальные издержки в сумме 0,09 белорусских рублей», — отметила Шильвян.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.

Конфликт на станции метро «Уручье» произошел в ноябре 2017 года. Нетрезвый мужчина попытался пройти через турникеты к платформе, однако инспектор службы безопасности его не пропустил. Пассажир начал возмущаться, и, чтобы решить ситуацию, инспектор пригласил на место наряд патрульно-постовой службы милиции. После этого агрессивный мужчина ударил сотрудника метрополитена кулаком в лицо, а когда тот упал, еще и ногой по животу.

Нападавшего, которым оказался 38-летний россиянин, задержали и заключили под стражу. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси.

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