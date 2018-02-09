В Ростове-на-Дону маршрутка врезалась в раритетную «Волгу»
Ростовчане в социальной сети жалеют раритетный автомобиль «Волга», который попал в ДТП с маршруткой № 1 8 февраля на улице Оганова.
Ростовчане в социальной сети жалеют раритетный автомобиль «Волга», который попал в ДТП с маршруткой № 1 8 февраля на улице Оганова.
В социальной сети появились фотографии аварии. Судя по ним, автомобиль выезжал со двора, когда его в бок ударил микроавтобус. Очевидцы сообщают, что пострадавших было много, но большинство из них разбежались. Скорая увезла двух человек. Один из них — пожилой водитель «ГАЗа» — был сильно травмирован.
В комментариях водители восхищаются крепкостью старых машин. «Волга» получила вмятину в боку, а у современной машины в такой ситуации был бы смят весь перед, считают автомобилисты.
Другие ростовчане отметили, что в аварию попала еще одна маршрутка, обслуживающая микрорайон Суворовский. В четверг утром в ДТП угодили два микроавтобуса № 18. Пассажиры всерьез опасаются, что отдаленный район останется без общественного транспорта.
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