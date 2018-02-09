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10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону маршрутка врезалась в раритетную «Волгу»

Ростовчане в социальной сети жалеют раритетный автомобиль «Волга», который попал в ДТП с маршруткой № 1 8 февраля на улице Оганова.

В социальной сети появились фотографии аварии. Судя по ним, автомобиль выезжал со двора, когда его в бок ударил микроавтобус. Очевидцы сообщают, что пострадавших было много, но большинство из них разбежались. Скорая увезла двух человек. Один из них — пожилой водитель «ГАЗа» — был сильно травмирован.

В комментариях водители восхищаются крепкостью старых машин. «Волга» получила вмятину в боку, а у современной машины в такой ситуации был бы смят весь перед, считают автомобилисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие ростовчане отметили, что в аварию попала еще одна маршрутка, обслуживающая микрорайон Суворовский. В четверг утром в ДТП угодили два микроавтобуса № 18. Пассажиры всерьез опасаются, что отдаленный район останется без общественного транспорта.

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