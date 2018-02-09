На юге Волгограда эвакуатор потерял в дороге «копейку»

Жалоб от водителей достаточно: и за эвакуацию авто из-под носа и за «небрежную» доставку, после которой машину можно вести на ремонт. Потребуется ли ремонт «копейке», которую в этот четверг эвакуировали с улиц Волгограда, пока неизвестно.

Около пяти часов дня водители стали свидетелями, как возле остановки колледж Вернадского эвакуатор «потерял» ВАЗ 2101. Белая легковушка скатилась на асфальт. К счастью, ехавшая следом машина вовремя успела среагировать и пострадало только «детище советского автопрома».

— Я думаю, «копейка» совсем не была закреплена — упала на моих глаза. Никаких тросов я не видел. Скорее всего, стояла просто на ручнике. Только после того, как она съехала, водитель решил ее «привязать», — рассказал «КП-Волгоград» свидетель «аварии» Николай.

Фотографии происшествия быстро стали поводом для шуток среди пользователей соцсетей. Кто-то поиздевался над «побегом копейки», кто-то вспомнил свое поцарапанное авто после такой транспортировки на штрафстоянку.