На юге Волгограда эвакуатор потерял в дороге «копейку»
Тема эвакуаторов и парковок для Волгограда хоть немного и поутихла за год, но все равно остается актуальной.
Тема эвакуаторов и парковок для Волгограда хоть немного и поутихла за год, но все равно остается актуальной.
Жалоб от водителей достаточно: и за эвакуацию авто
Около пяти часов дня водители стали свидетелями, как возле остановки колледж Вернадского эвакуатор «потерял» ВАЗ 2101. Белая легковушка скатилась на асфальт. К счастью, ехавшая следом машина вовремя успела среагировать и пострадало только «детище советского автопрома».
— Я думаю, «копейка» совсем не была закреплена — упала на моих глаза. Никаких тросов я не видел. Скорее всего, стояла просто на ручнике. Только после того, как она съехала, водитель решил ее «привязать», — рассказал «КП-Волгоград» свидетель «аварии» Николай.
Фотографии происшествия быстро стали поводом для шуток среди пользователей соцсетей.
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