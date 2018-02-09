В Ленинском районе Крыма два дня обезвреживали шесть бомб

Накануне от местного жителя в службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки неподалеку от озера Чокрак был обнаружен металлический предмет. По телефону сознательный гражданин сообщил, что в земле виднеется подозрительный предмет, напоминающий боеприпас. Для проведения операции по идентификации и обезвреживанию опасной находки на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В результате обследования опасный предмет идентифицировали как зажигательную авиационнуую бомбу весом в 50 кг (ЗАБ-50), которая была обезврежена на месте, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты-пиротехники провели дополнительное обследование территории, во время которого обнаружили еще пять авиационных бомб: 4 ЗАБ — 50 и 1 фугасная авиационная бомба (ФАБ — 50). Боеприпасы были извлечены с соблюдением всех мер предосторожности, и успешно ликвидированы. Всего в операции было задействовано семь человек личного состава, две единицы техники. В общей сложности обезврежено пять зажигательных авиабомб (ЗАБ-50) и одна фугасная авиабомба (ФАБ-50).