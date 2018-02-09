В Воронеже ПАЗ «пролетел» по встречке, не пропустив пешехода

Как можно судить по видео, опубликованному в соцсети «Вконтакте», инцидент произошел на улице Острогожской рядом с крупным предприятием. На кадрах видно, что автор записи притормаживает на своем авто, пропуская пешехода. А вот автобус, движущийся по той же полосе, резко выезжает на встречку и «пролетает» перед переходящей дорогу горожанкой.