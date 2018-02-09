В Воронеже ПАЗ «пролетел» по встречке, не пропустив пешехода
Очевидец запечатлел на видео очередное лихачество водителя ПАЗа. Управляемый им автобус буквально пронесся перед женщиной, переходившей дорогу по обозначенному переходу.
Очевидец запечатлел на видео очередное лихачество водителя ПАЗа. Управляемый им автобус буквально пронесся перед женщиной, переходившей дорогу по обозначенному переходу.
Как можно судить по видео, опубликованному в соцсети «Вконтакте», инцидент произошел на улице Острогожской рядом с крупным предприятием. На кадрах видно, что автор записи притормаживает на своем авто, пропуская пешехода. А вот автобус, движущийся по той же полосе, резко выезжает на встречку и «пролетает» перед переходящей дорогу горожанкой.
Подобное поведение водителя автобуса вызвало резкую критику у воронежцев, посмотревших видео. Они предположили, что водитель, вероятнее всего, нарушает также и скоростной режим.
К слову, напомним, что накануне в Сети появилось видео другого инцидента, связанного с маршрутным автобусом. На перекрестке улицы Текстильщиков и проспекта Труда ПАЗ, проехав на «красный», высадил людей прямо посреди оживленного перекрестка.
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