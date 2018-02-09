Бобруйчанин организовал дома лабораторию по изготовлению амфетамина

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, ОМОН ГУВД, специалист-кинолог 6 февраля задержали безработного жителя Бобруйска. У мужчины было обнаружено и изъято 3,4 г марихуаны.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что он по месту жительства организовал лабораторию по изготовлению амфетамина. Изъято 103,8 г этого вещества, лабораторное оборудование и прекурсоры», — рассказали в МВД.