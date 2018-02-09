Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Опять цистит. Почему его не вылечить без антибиотика?
Женщина решила не делать аборт, чтобы получить документы на ребенка
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Поклонники обсуждают «домашнее» фото Александра Малинина
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
Красавца-сына Сенчуковой и Рыбина сравнили с Джонни Деппом
Собчак сказала, получится ли вернуть Крым Украине
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
Заворотнюк в бикини позирует вместе с супругом
Поклонники обсуждают «домашнее» фото Александра Малинина
Алсу в зеленом пуховике и кедах прогулялась по Баку
Скончался актер из фильма «Белые росы» Геннадий Гарбук
Ребенок убитых молодых родителей в Подмосковье жив
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10:26 (мск), источник: БЕЛТА

Бобруйчанин организовал дома лабораторию по изготовлению амфетамина

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин организовал дома лабораторию по изготовлению амфетамина, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, ОМОН ГУВД, специалист-кинолог 6 февраля задержали безработного жителя Бобруйска. У мужчины было обнаружено и изъято 3,4 г марихуаны.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что он по месту жительства организовал лабораторию по изготовлению амфетамина. Изъято 103,8 г этого вещества, лабораторное оборудование и прекурсоры», — рассказали в МВД.

Уголовные дела возбуждены по чч. 1 и 3 ст. 328 УК Беларуси.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Брэд Питт попал в ДТП
В Минске мужчина утонул в Свислочи
Мутко пообещал ответить на решение CAS по российским спортсменам
Что будет происходить с правительством и АП до и после выборов
Угодившую в львиную засаду гиену сняли на видео
Отстраненные россияне лишились последнего шанса поехать на Игры
Строители рассказали об успехах в возведении Крымского моста
Найден способ излечить алкогольную зависимость
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ОИ
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены Олимпиада в Пхенчхане еще не открылась официально, однако уже приобрела статус самой скандальной в истории
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь