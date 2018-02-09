Магнитогорца, покусавшего полицейского, отправили в колонию
Мужчина признался, что «цапнул» стража порядка неумышленно.
Мужчина признался, что «цапнул» стража порядка неумышленно.
Житель Магнитогорска (Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за то, что имея непогашенную судимость, укусил полицейского, — мужчина привлек внимание стражей порядка дебошем во дворе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступление было совершено в мае 2017 года во дворе дома по проспекту Карла Маркса. Местный житель ругался матом, нарушая общественный порядок. Когда сотрудники полиции попросили его успокоиться и предъявить документы, тот продолжил скандалить. В результате для дальнейшего разбирательства стажи порядка предложили гражданину проехать в отдел полиции, однако мужчина воспротивился и вцепился одному из полицейских в руку.
«Действия мужчины были квалифицированы по части 2 статьи 318 УК РФ — “Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей”. Горожанин в судебном заседании предъявленное обвинение признал частично, указав, что укус предплечья потерпевшего произвел неумышленно», — говорится в сообщении Правобережного районного суда Магнитогорска.
С учетом наличия в действиях мужчины рецидива преступлений и непогашенной судимости за ранее совершенные преступления средней тяжести подсудимому было назначено наказание в виде 4 лет колонии строгого режима.
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