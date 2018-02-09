Судебного пристава в Ростове осудили на три года
В
В
Как отметили в прокуратуре Ростовской области, она превысила должностные полномочия.
В частности, суд установил, что в 2015 году женщина, не имея на то судебного решения, изготовила и зарегистрировала незаконное постановление о снятии ареста с объектов недвижимости стоимостью более 1 млн рублей, которые в последствии продали. Это имущество было единственной обеспечительной мерой по иску о погашении долга. В связи с продажей истец лишился части средств.
По решению суда ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Также женщина больше не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.