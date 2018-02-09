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10:36 (мск), источник: Деловое сообщество

Судебного пристава в Ростове осудили на три года

В Ростове-на-Дону осудили бывшую сотрудницу Федеральной службы судебных приставов.

Как отметили в прокуратуре Ростовской области, она превысила должностные полномочия.

В частности, суд установил, что в 2015 году женщина, не имея на то судебного решения, изготовила и зарегистрировала незаконное постановление о снятии ареста с объектов недвижимости стоимостью более 1 млн рублей, которые в последствии продали. Это имущество было единственной обеспечительной мерой по иску о погашении долга. В связи с продажей истец лишился части средств.

По решению суда ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Также женщина больше не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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