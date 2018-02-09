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10:53 (мск), источник: Newslab.ru

На горных участках Красноярской магистрали взрывами спустили лавины

Из-за потепление на железной дороге усилили меры защиты от схода снежных масс.

Источник: AP 2018

Из-за резкого повышения температуры воздуха на Красноярской железной дороге усилили меры по защите от снежных лавин.

Профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности движения поездов, ведется на перегонах Южного хода, пересекающих хребты Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна. Здесь расположено 18 лавиноопасных участков. В основном, это так называемые «скальные прижимы» — железнодорожные пути рядом с горными склонами.

Максимальный уровень снега, скопившегося на таких склонах, составляет 160 см. Специалисты противолавинной станции Красноярской магистрали организуют мероприятия, позволяющие предотвратить самопроизвольный сход снежных масс. Так, на трех лавиноопасных участках перегона Бельсу — Теба специалисты провели взрывные работы, с привлечением специализированной подрядной организации.

«Климатические “качели” усиливают опасность стихийного схода снежных масс, при резких перепадах температуры воздуха пласты на прилегающих к железной дороге склонах теряют устойчивость. Поэтому нами было принято решение о проведении взрывных работ. Их целью стало разрушение зон зарождения лавин. С помощью взрывов была изменена структура снежных масс, в результате снег уплотнился и закрепился на склонах. В данный момент обстановка на лавиноопасных участках стабилизировалась», — заявил руководитель противолавинной станции Красноярской магистрали Сергей Алексеев.

Он отметил, что наблюдение за горными участками Южного хода специалисты ведут постоянно. Особое внимание уделяется станции Лужба, одной из самых снегозаносимых на Красноярской магистрале, а также участку Лужба — Чарыш, отличающемуся сложным рельефом. Специалисты-лавинщики провели дополнительные стратиграфические исследования снежного покрова.

Противолавинная станция КрасЖД — подразделение, в задачи которого входит предотвращение самопроизвольного схода лавин со склонов, прилегающих к железной дороге, с целью обеспечения безопасности движения поездов. Для этого специалистами регулярно проводятся комплексные мероприятия. В том числе, устанавливаются посты круглосуточного наблюдения, организуются профилактические взрывные работы, срезаются козырьки и надувы, которые могут спровоцировать самопроизвольный сход снежных масс. При необходимости, вводятся ограничения скорости движения поездов до 40 км/час.

На самой снегозаносимой станции Южного хода Лужба работает метеопост Новокузнецкой обсерватории. Вся информация о погодных условиях, количестве осадков ежедневно передается на противолавинную станцию КрасЖД.

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