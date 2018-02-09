Аферистка из Братска отдала инвалиду вместо пятитысячной купюры «билет банка приколов»
За это мошенница отправится в колонию на два года и четыре месяца.
За это мошенница отправится в колонию на два года и четыре месяца.
Жительница Братска обманула знакомого
Узнав об этом, рассерженный братчанин отправился в полицию. Мошенницу задержали и завели уголовное дело. Хоть женщина и признала свою вину и раскаялась, ей пришлось отвечать перед судом. На днях она услышала приговор — два года и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Кроме того, у нее уже есть непогашенный условный срок, сообщает eg.ru.
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