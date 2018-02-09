Аферистка из Братска отдала инвалиду вместо пятитысячной купюры «билет банка приколов»

Жительница Братска обманула знакомого мужчину-инвалида, попросив разменять пять тысяч рублей. Он согласился, забрал купюру и отдал ей банкноты помельче. Однако в магазине продавец не приняла у мужчины пятитысячную купюру, заподозрив неладное. Оказалось, что аферистка подсунула инвалиду «билет банка приколов», который можно купить в любом сувенирном киоске.

Узнав об этом, рассерженный братчанин отправился в полицию. Мошенницу задержали и завели уголовное дело. Хоть женщина и признала свою вину и раскаялась, ей пришлось отвечать перед судом. На днях она услышала приговор — два года и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Кроме того, у нее уже есть непогашенный условный срок, сообщает eg.ru.