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11:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Аферистка из Братска отдала инвалиду вместо пятитысячной купюры «билет банка приколов»

За это мошенница отправится в колонию на два года и четыре месяца.

Жительница Братска обманула знакомого мужчину-инвалида, попросив разменять пять тысяч рублей. Он согласился, забрал купюру и отдал ей банкноты помельче. Однако в магазине продавец не приняла у мужчины пятитысячную купюру, заподозрив неладное. Оказалось, что аферистка подсунула инвалиду «билет банка приколов», который можно купить в любом сувенирном киоске.

Узнав об этом, рассерженный братчанин отправился в полицию. Мошенницу задержали и завели уголовное дело. Хоть женщина и признала свою вину и раскаялась, ей пришлось отвечать перед судом. На днях она услышала приговор — два года и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Кроме того, у нее уже есть непогашенный условный срок, сообщает eg.ru.

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