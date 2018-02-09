Транспортная прокуратура проверяет, почему после взрыва на башне погасли все сигнальные огни
В четверг вечером уральская высотка погрузилась во тьму,
В четверг вечером уральская высотка погрузилась во тьму,
В надзорном ведомстве сегодня, 9 февраля, заинтересовались, почему после взрыва на телебашне вдруг погасли все сигнальные огни, которые должны предупреждать пилотов самолетов о высотном сооружении.
— В связи с тем, что сигнальные огни на башне перестали гореть Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения воздушного законодательства, — пояснила Лиана Ергашева, старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью. — Сигнальные огни были специально установлены, так как это высотное здание и существует опасность того, что самолеты могут влететь в нее. Пока результатов проверки нет. Она только началась.
Напомним, телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 80-х. В 1991 году ее бросили недостроенной и незаконсервированной, так как начались проблемы с финансированием. Периодически областные власти заявляли, что достроят ее, но в итоге просто отдали УГМК под снос. На ее месте будет построена ледовая арена для хоккейного клуба «Автомобилист». Демонтажом занимается магнитогорская компания «Работы взрывные специальные». Уральский недострой будет снесен с помощью поочередного подрыва двух зарядов — одного на высоте в 70 метров и другого на высоте в 10 метров. Ожидалось что это случится, как минимум, не раньше 20 февраля. Однако уже вечером 8 февраля в башне неожиданно
— Сегодня около 19:15 в телебашне у цирка было два мощных взрыва внутри,
Башня при этом устояла, однако погрузилась во тьму, так как на ней погасли все сигнальные огни. Точная причина взрыва пока неизвестна.
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