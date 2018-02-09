Пойман бомж, напавший с ножом на офис микрозаймов в Новосинеглазово

Полиция Челябинска задержала 43-летнего бродягу, напавшего с ножом на офис микрозаймов в Новосинеглазово, — на похищенные 8 тыс. рублей мужчина купил себе поесть и выпить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 6 февраля. Вечером неизвестный с ножом зашел в офис микрофинансовой организации, расположенной в жилом доме, и угрожая сотруднице ножом, открыто похитил около 8 тыс. рублей. Девушка незамедлительно обратилась в полицию. В ОП «Советский» возбудили дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе работы сотрудники уголовного розыска и участковый установили личность и задержали разбойника. Им оказался 43-летний мужчина без определенного места жительства, уроженец Миасса. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу и убийство.

«Полицейские установили, что после совершения преступления нож, использованный в качестве оружия, мужчина выбросил. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению, приобретя продукты питания и спиртное», — рассказала начальник отделения по связям со СМИ УМВД по Челябинску Светлана Калмыкова.