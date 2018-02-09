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10:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пожар произошел в офисе на улице Сибгата Хакима в Казани

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В офисном помещении в одном из домов на улице Сибгата Хакима в Казани произошел пожар, сообщили Иа «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МСЧ России по РТ.

Двухкомнатное офисное помещение, в котором случился пожар, располагается на первом этаже жилого дома. Возгорание произошло около половины девятого утра. На место происшествия выехали два звена газодымозащитной службы.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в офисе горит мебель и оргтехника. Площадь пожара не превышала четырех квадратных метров. Огнеборцам удалось в кратчайшие сроки справиться с огнем.

Соседние помещения не пострадали.

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