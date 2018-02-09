В Светлогорске школьник ударил ножом старшеклассника
В Светлогорске ученик одной из школ ударил ножом старшеклассника. Инцидент произошёл в четверг, 8 февраля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.
В Светлогорске ученик одной из школ ударил ножом старшеклассника. Инцидент произошёл в четверг, 8 февраля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.
По сведениям правоохранителей, школьник нанёс ножевое ранение несовершеннолетнему в область ног. Отдел полиции Светлогорского района проводит проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
«Межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательной организации и отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России “Светлогорский”», — отметили в ведомстве.
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