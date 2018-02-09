Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
7 правил зимнего питания
Какие советы Анджелина Джоли дает своим дочкам
Скандальный миллионер Стерлигов необычно ищет секретаршу
Яну Рудковскую в зимнем комбинезоне сравнили с Пэрис Хилтон
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
Заворотнюк в бикини позирует вместе с супругом
Поклонники обсуждают «домашнее» фото Александра Малинина
Алсу в зеленом пуховике и кедах прогулялась по Баку
Скончался актер из фильма «Белые росы» Геннадий Гарбук
Ребенок убитых молодых родителей в Подмосковье жив
Москва и 10 других мегаполисов, которым грозит дефицит воды
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10:46 (мск), источник: Калининград.Ru

В Светлогорске школьник ударил ножом старшеклассника

В Светлогорске ученик одной из школ ударил ножом старшеклассника. Инцидент произошёл в четверг, 8 февраля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

По сведениям правоохранителей, школьник нанёс ножевое ранение несовершеннолетнему в область ног. Отдел полиции Светлогорского района проводит проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательной организации и отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России “Светлогорский”», — отметили в ведомстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Уезжаем, куда деваться»: у Центрального рынка снесут 23 незаконных павильо
«Горящие пескари»: как в Калининграде тушили гостинично-банный комплекс
Мутко пообещал ответить на решение CAS по российским спортсменам
Что будет происходить с правительством и АП до и после выборов
Угодившую в львиную засаду гиену сняли на видео
Отстраненные россияне лишились последнего шанса поехать на Игры
Астрономы вычислили, когда Tesla Маска сблизится с Марсом
Найден способ излечить алкогольную зависимость
Строители рассказали об успехах в возведении Крымского моста
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены Олимпиада в Пхенчхане еще не открылась официально, однако уже приобрела статус самой скандальной в истории
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь