Автомобиль сгорел дотла рядом с школой на улице Федосеенко

На улице Федосеенко в Нижнем Новгороде дотла сгорел автомобиль. Фотографии обугленной машины в социальной сети опубликовали очевидцы. По их словам, ЧП произошло неподалеку от школы № 81.

Авторы снимков предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог. В ГИБДД эту информацию пока не подтвердили. Обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент автомобиль с места происшествия уже убрали.