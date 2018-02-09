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10:39 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Автомобиль сгорел дотла рядом с школой на улице Федосеенко

Автомобиль с места происшествия уже убрали.

На улице Федосеенко в Нижнем Новгороде дотла сгорел автомобиль. Фотографии обугленной машины в социальной сети опубликовали очевидцы. По их словам, ЧП произошло неподалеку от школы № 81.

Авторы снимков предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог. В ГИБДД эту информацию пока не подтвердили. Обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент автомобиль с места происшествия уже убрали.

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