Автомобиль сгорел дотла рядом с школой на улице Федосеенко
Автомобиль с места происшествия уже убрали.
Автомобиль с места происшествия уже убрали.
На улице Федосеенко в Нижнем Новгороде дотла сгорел автомобиль. Фотографии обугленной машины в социальной сети опубликовали очевидцы. По их словам, ЧП произошло неподалеку от школы № 81.
Авторы снимков предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог. В ГИБДД эту информацию пока не подтвердили. Обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент автомобиль с места происшествия уже убрали.
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