В Барановичах из окна 4 этажа выпал мужчина

— Установлено, что погибшим являлся неработающий 1974 года рождения местный житель. Он проживал с сожительницей, с которой накануне поссорился. Мужчина намеревался покончить с собой.

В УСК по Брестской области дополнили, что назначена экспертиза. Обстоятельства, приведшие к гибели, устанавливаются. Напомним, что с начала года это второй аналогичный случай в Барановичах.