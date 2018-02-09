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10:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Барановичах из окна 4 этажа выпал мужчина

Вчера вечером во дворе дома по улице Ленина, 73 в Барановичах сотрудники патрульно- постовой службы Барановичского ГОВД под окном дома обнаружили труп мужчины.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— Установлено, что погибшим являлся неработающий 1974 года рождения местный житель. Он проживал с сожительницей, с которой накануне поссорился. Мужчина намеревался покончить с собой.

В УСК по Брестской области дополнили, что назначена экспертиза. Обстоятельства, приведшие к гибели, устанавливаются. Напомним, что с начала года это второй аналогичный случай в Барановичах.

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