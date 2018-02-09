В Красноярске горит жилая девятиэтажка

О причинах пожара пока не сообщается. Однако, отметим, что сегодня это уже второй пожар в многоэтажке. Первый произошел в Солнечном около 6 утра, полностью выгорела одна квартира. Из-за сильного задымления жильцов пришлось всего дома эвакуировать, но обошлось без пострадавших. И уже названа причина — короткое замыкание.