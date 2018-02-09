В Красноярске горит жилая девятиэтажка
Очаг пожара — в одной из квартир.
Очаг пожара — в одной из квартир.
Дым идет из окон 7-го этажа, очевидцы снимают пожар на фото и видео.
О причинах пожара пока не сообщается. Однако, отметим, что сегодня это уже второй пожар в многоэтажке. Первый произошел в Солнечном около 6 утра, полностью выгорела одна квартира.
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