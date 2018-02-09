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10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске горит жилая девятиэтажка

Очаг пожара — в одной из квартир.

Источник: Комсомольская правда

Дым идет из окон 7-го этажа, очевидцы снимают пожар на фото и видео.

О причинах пожара пока не сообщается. Однако, отметим, что сегодня это уже второй пожар в многоэтажке. Первый произошел в Солнечном около 6 утра, полностью выгорела одна квартира. Из-за сильного задымления жильцов пришлось всего дома эвакуировать, но обошлось без пострадавших. И уже названа причина — короткое замыкание.

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