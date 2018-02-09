В Березниках устраняют аварию на теплосетях

На сайте администрации города Березники появилась информация о том, что 9 февраля в связи с аварийно-ремонтными работами на тепловой сети в районе перекрестка улиц Тельмана и Свободы, будет ухудшен режим теплоснабжения в жилых домах детских садах, школах, больницах и роддоме.