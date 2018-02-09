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10:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках устраняют аварию на теплосетях

Ухудшенный режим теплоснабжения в домах, детских садах, школах, больницах и роддоме.

На сайте администрации города Березники появилась информация о том, что 9 февраля в связи с аварийно-ремонтными работами на тепловой сети в районе перекрестка улиц Тельмана и Свободы, будет ухудшен режим теплоснабжения в жилых домах детских садах, школах, больницах и роддоме.

По сообщению АО «Березниковская сетевая компания», работы по устранению аварии будут проводиться 9 февраля с 8 до 20 часов. Адреса, где будет ухудшено теплоснабжение:

ул. Миндовского, 6, пр. Ленина, 15, 18, 19, 19а, 21, 22, 22а, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 50, 51, 53, 54, 55, 55 (2), 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, ул. Юбилейная, 1, 3, 5, 7, 9, 11 (ПЛ № 42), 13 (общежитие), 15а, 17, 19, 21, 23, ул. Уральских Танкистов, 6, ул. К. Цеткин, 5 (кор.школа), пер. Северный, 2а, 6, 9, 11а, ул. Циренщикова, 4, 8 (школа № 4), 10, 11, 11а, 13, ул. Фрунзе, 8, 10, 20, ул. Свободы, 22, 24, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, ул. Тельмана, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14а (д/с), 16, 20, 22, ул. Короленко, 4, 5 (д/с), 6, 8, 10, 12, 14, ул. Калинина, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 24, 26, ул. К. Маркса, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 43, 45,47, 48, 49 (лицей № 1), 50, 50а, 51, 53, ул. Панфилова, 15, 17, 19, 26, 28, 30, ул. Матросова, 14а, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, ул. Нахимова, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, ул. Окулова, 13, 15а, 17, 17а, пер. Базарный, 3, 4, ул. Степанова, 20, ул. Коммунистическая, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Челюскинцев, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 53, 55, 57, 59, 61, 73, ул. О. Кошевого, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11 (д/с), 12, 13, ул. Пятилетки, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (школа № 1), 12, 13, 13а, 19, 21 (школа № 2), 22, 23,24, 25, 26, 26а («Росток»)27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (род.дом), 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, пр. Советский, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а (д/с), 22, 23, 24, 28, 30, 30а (д/с), 32, 34, 36, 38, 40, ул. Труда, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, ул. Парковая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Сарычева, 1 (д/с), 3 (д/с), ул. Деменева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (бол. городок), 13пер. Ардуанова, 1, 2, 3, 4ул. Индустриализации, 3, 5, 6, 7, 9, 11, ул. Березниковская, 65, 67, 69, 73, 75а, 76, 84, 86, 88, 90, 92, 94, пер. Школьный, 1, 3, ул. Химиков, 6, 8, пер. Перекопский, 12 (д/с)ул. Гагарина, 1, 2а, 3, 5, 11, 15, 16, 17 (д/с), 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ул. Л. Толстого, 44, 50 (КДЦ), ул. Ломоносова, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 54, ул. Менделеева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29ПУ № 31, 47, бывшее 51, 81, мед.училище, общежитие ЖПЭТ-4.

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