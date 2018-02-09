В утренней аварии в центре Омска пострадали четыре человека

Утром, около 7:30 на перекрестке улиц 10 лет Октября и Шебалдина столкнулись два автомобиля: «Киа Сид» и ВАЗ-2109.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 20-летний водитель «девятки» ехал по улице 10 лет Октября в сторону Шебалдина, но на перекрестке врезался в автомобиль «Киа», за рулем которого был 58-летний мужчина.