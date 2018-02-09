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11:10 (мск), источник: Водитель Петербурга

Маршрутка попала в тройное ДТП на севере Петербурга

«Знатно стукнулись», — так описывают очевидцы дорожную аварию, произошедшую в Петербурге утром 9 февраля. Водители не смогли справиться с управлением на скользкой дороге.

По словам участников группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», на пересечении проспектов Луначарского и Светлановского столкнулись маршрутный микроавтобус, Honda и Hyundai.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Занесло ребят хорошо», — говорят очевидцы. К счастью, удар оказался несильным.

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