Маршрутка попала в тройное ДТП на севере Петербурга
«Знатно стукнулись», — так описывают очевидцы дорожную аварию, произошедшую в Петербурге утром 9 февраля. Водители не смогли справиться с управлением на скользкой дороге.
«Знатно стукнулись», — так описывают очевидцы дорожную аварию, произошедшую в Петербурге утром 9 февраля. Водители не смогли справиться с управлением на скользкой дороге.
По словам участников группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», на пересечении проспектов Луначарского и Светлановского столкнулись маршрутный микроавтобус, Honda и Hyundai.
«Занесло ребят хорошо», — говорят очевидцы. К счастью, удар оказался несильным.
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