Маршрутка попала в тройное ДТП на севере Петербурга

Маршрутка попала в тройное ДТП на севере Петербурга

«Знатно стукнулись», — так описывают очевидцы дорожную аварию, произошедшую в Петербурге утром 9 февраля. Водители не смогли справиться с управлением на скользкой дороге.